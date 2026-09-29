Метро на Виноградар: у КМДА розповіли, чи зупинено будівництво

У Києві не призупиняли роботи на об’єктах транспортної інфраструктури, де працює група компаній "Автострада". Також продовжуються будівельні роботи на першій черзі Сирецько-Печерської лінії метро до житлового масиву Виноградар.

Як пише Dilo, про це йдеться у відповіді Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації на інформаційний запит "Укрінформу".

"Департамент та підприємства, які є замовниками робіт, не отримували листа про призупинення робіт на об’єктах транспортної інфраструктури, де працює ГК "Автострада"", - йдеться у повідомленні.

В КМДА запевняють, що "Автострада" продовжує будівельні роботи на першій черзі Сирецько-Печерської лінії метро до Виноградаря. Наразі там виконують нагнітання за оправу правого перегінного тунелю, перекладають зовнішні мережі, посилюють стіни котловану, облаштовують профільтраційну завісу та кріплення котловану.

Також триває будівництво монолітної залізобетонної конструкції перегінних тунелів під проспектом Правди та влаштування асфальтобетонного покриття на проспекті Правди.

Крім того, тривають роботи з капітального ремонту Харківського шосе. Зокрема, ремонтують підземні пішохідні переходи, облаштовують велодоріжки та тротуари, монтують нові світлофорні об’єкти й мережу зовнішнього освітлення. Нижні шари асфальтобетонного покриття проїжджої частини на всій ділянці ремонту вже влаштовані.

Також триває реконструкція шляхопроводу на перетині вулиці Миропільської та Броварського проспекту. Там змонтовані всі вісім металевих балок прогонової будови, перенесені кабельні та телефонні мережі, наразі бетонують плиту прогонової будови.

Раніше голова групи компаній "Автострада" Максим Шкіль заявляв про призупинення роботи компанії на низці інфраструктурних об’єктів через невиконання державою фінансових зобов’язань.

У Києві компанія будує метро на Виноградар, працює на Харківському шосе та ремонтує розв’язку біля станції метро Чернігівська.

За даними ресурсу YouControl, у січні-червні поточного року ТОВ "ГК "Автострада" отримала 2,4 млн грн чистого прибутку (за той же період 2025 року – 91,1 млн грн) та 1,92 млрд грн чистого доходу (5,13 млрд грн).

Повідомлялося, що компанії "Автострада" заборгували близько 15 млрд грн за вже виконані роботи. Через зупинку фінансування компанія планувала до кінця вересня перейти до згортання виробничих ланцюгів і консервації об’єктів.