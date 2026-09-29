Перше судно з українським соняшником вирушируло до Туреччини: що відбувається з цінами

Україна розпочала новий сезон морських постачань олійних: перше судно з українським соняшником вирушило до Туреччини на тлі загального пожвавлення експортної торгівлі. Водночас на ринку спостерігається зниження цін та низка невирішених логістично-регуляторних питань.

Про це інформує Dilo з посиланням на latifundist.

Як зазначають учасники ринку, турецькі імпортери вже законтрактували необхідні обсяги соняшнику на жовтень і зараз активно шукають партії переважно з поставкою у листопаді–грудні. Загалом покупці забезпечили власні потреби приблизно на місяць уперед.

Ціни та ринкові тенденції

За останній тиждень експортні ціни на соняшник помітно просіли:

Якщо раніше угоди з поставкою в район Мармурового моря укладали приблизно по 640 доларів за тонну, то наприкінці тижня фіксувалися продажі вже по 618 доларів за тонну.

Болгарські покупці також синхронно знизили свої цінові пропозиції на 5–8 євро за тонну.

Для українських компаній гостро стоїть питання мінімальних експортних цін, які застосовуються під час митного оформлення.

Ринок наразі очікує на рішення щодо можливості використання понижувального коефіцієнта або ж на оприлюднення міністерством нової таблиці цін (очікується 10 жовтня), яка має бути ближчою до реальних ринкових рівнів.

Крім того, аграрне та трейдерське співтовариство пильно стежить за прибуттям першого судна до Туреччини. Від цього залежить розуміння того, як проходитиме розмитнення та перевірка вантажів у турецьких портах.

У минулому сезоні вже виникали проблеми, коли документи й якість, підтверджені в українських портах, згодом ставали предметом додаткових претензій з боку турецьких контролюючих органів.

Нагадаємо, ціни на соняшник в Україні в останній тиждень серпня зросли на $20 - до $460 за тонну з ПДВ на базисі CPT завод. Водночас ріпак і соя дорожчали переважно на західному напрямку, тоді як на інших базисах ціни знижувалися.