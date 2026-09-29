Шмигаль презентував бачення світової енергетичної архітектури: чотири головні принципи

Міністр енергетики Денис Шмигаль виступив на засіданні Мадридського клубу, присвяченому викликам для енергетичних систем. Під час заходу він представив бачення сучасної моделі світової енергетичної архітектури.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міненерго.

Якою має бути нова модель

За словами Шмигаля, новий порядок денний для світової енергетики можна звести до чотирьох базових принципів:

захист, який має бути вбудований у кожен новий енергетичний об’єкт;

диверсифікація, тобто архітектура, де виключається залежність від окремого постачальника, маршруту або технології;

зниження ризиків через державні гарантії, страхування воєнних і політичних ризиків, міжнародні фінансові інституції та довгострокові контракти;

справедливий розподіл створеної цінності, частина з якої має залишатися у громадах, де починається цей ланцюг.

"Особлива цінність Мадридського клубу — лідери можуть допомогти сформувати довіру між країнами. Бізнес — перетворити її на виробництво. Фінансові установи — дати проєктам можливість розпочатися. Розраховуємо перетворити довіру між нашими країнами на спільні дії та конкретний результат", — наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Україні до кінця 2026 року необхідно залучити ще щонайменше €400 млн для підтримки енергетичного сектору. Паралельно країна планує протягом року відновити та збудувати понад 10 ГВт енергетичних потужностей і посилити їхній захист від російських атак.