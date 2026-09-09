Національний план з енергетики та клімату виконано на 59%: що зміниться далі

Рівень реалізації 144 політик Національного плану з енергетики та клімату за два роки зріс із 48% до 59%. Після оновлення документа уряд планує перейти до реалізації конкретних інвестиційних проєктів у межах зеленого переходу та модернізації економіки.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Для координації виконання НПЕК уже працюють Офіс зеленого переходу та відповідний сектор у міністерстві. Також запроваджено цифрову систему моніторингу виконання плану та підготовлено перший інтегрований звіт про його реалізацію.

Оновлений НПЕК враховує нові макроекономічні та енергетичні прогнози, а також уточнює цілі України до 2030 року. Серед них — скорочення викидів парникових газів більш ніж на 65% порівняно з рівнем 1990 року.

Документ також передбачає розширення заходів у сфері декарбонізації та енергоефективності, посилення енергетичної безпеки, продовження ринкових реформ і залучення інвестицій.

Подальше виконання НПЕК пов'язане і з євроінтеграційними зобов'язаннями України. Наступним етапом має стати наповнення плану конкретними проєктами, для яких необхідно залучати приватне та міжнародне фінансування.

Нагадаємо, у червні Кабмін оновив НПЕК до 2030 року з урахуванням воєнних ризиків, потреб відновлення енергетичної інфраструктури та євроінтеграції. Оновлення плану також пов'язане з виконанням зобов'язань України в межах Ukraine Facility.