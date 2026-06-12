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Україна оновила стратегічний план розвитку енергетики та клімату до 2030 року

Влада переглянула кліматичні та енергетичні пріоритети
Влада переглянула кліматичні та енергетичні пріоритети / Мінекономіки

Кабмін актуалізував Національний план з енергетики та клімату (НПЕК) на період до 2030 року. Документ переглянули з урахуванням воєнних реалій, потреб відновлення інфраструктури, посилення енергобезпеки та майбутнього членства країни в Євросоюзі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Навіщо переглянули документ?

Першу редакцію НПЕК ухвалили у червні 2024 року. Проте масштабні пошкодження критичної інфраструктури, зміна демографічної ситуації та прискорення переговорного процесу щодо вступу до ЄС змусили владу переглянути припущення економічного розвитку.

Актуалізація плану є однією з умов виконання міжнародних зобов’язань України в межах програми фінансування Ukraine Facility від Євросоюзу.

Також документ враховує рекомендації Єврокомісії щодо розширення ЄС. до розробки та моделювання сценаріїв залучалася команда аналітичного центру DiXi Group.

П’ять вимірів державної політики

Оновлений НПЕК об'єднує всі стратегії у сфері енергетики та клімату й визначає завдання за п’ятьма ключовими напрямками:

  1. Декарбонізація (зокрема, розвиток відновлюваної енергетики на шляху до кліматичної нейтральності економіки до 2050 року).
  2. Енергоефективність.
  3. Енергетична безпека.
  4. Внутрішній енергетичний ринок.
  5. Дослідження, інновації та конкурентоспроможність.

"Цей документ є одним із ключових для реалізації зеленої трансформації України. Його оновлення дозволяє синхронізувати українську політику з європейськими підходами, посилити енергетичну безпеку та створити передбачувані умови для інвестицій у чисту енергетику та низьковуглецевий розвиток", — прокоментував заступник міністра економіки Олександр Краснолуцький.

Очікується, що актуалізований план стане базою для формування конкретних інвестиційних проєктів у сфері низьковуглецевого розвитку, що дозволить залучати міжнародне фінансування для відбудови української енергосистеми.

Також Кабінет міністрів затвердив Довгострокову стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Документ визначає напрями декарбонізації економіки та має стати спільною рамкою для дій держави, бізнесу й міжнародних партнерів на шляху до кліматичної нейтральності.

Автор:
Тетяна Бесараб