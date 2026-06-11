Кабмін запустив механізм міжнародної торгівлі викидами парникових газів

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка створює правову та інституційну основу для запуску механізму міжнародної торгівлі скороченнями викидів парникових газів. Це рішення відповідає статті 6 Паризької угоди та відкриває для країни вихід на світові вуглецеві ринки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Затверджений документ також визначає чіткий порядок роботи та ведення Національного вуглецевого реєстру. Ця цифрова платформа стане головним інструментом для офіційного обліку та реалізації міжнародних вуглецевих операцій.

Очікується, що інтеграція в міжнародні ринки допоможе залучити додаткове кліматичне фінансування та приватні інвестиції для впровадження низьковуглецевих технологій, масштабної модернізації промисловості та реалізації проєктів зеленого відновлення.

Нові партнерства та можливості для громад

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олександра Краснолуцького, створення цієї нормативної бази дозволить залучати закордонні кошти та впроваджувати найкращі міжнародні кліматичні практики.

Постанова Кабміну запускає практичну роботу у кількох напрямках:

Реалізація існуючих угод: документ дає юридичну основу для виконання вже підписаних міжнародних договорів України у сфері клімату, зокрема з Японією та Швейцарією.

Доступ до фінансування: У перспективі українські підприємства та територіальні громади отримають прямий доступ до міжнародних фондів для оновлення інфраструктури.

Пріоритетні сфери: Кошти залучатимуть під проєкти з розвитку відновлюваної енергетики, модернізації систем теплопостачання, запуску чистого екологічного транспорту та покращення управління відходами.

Розробка цього механізму стала результатом тривалої спільної роботи профільного міністерства, Українського кліматичного офісу та Програми розвитку ООН в Україні. До створення документа також долучилися фахівці Національного центру обліку викидів парникових газів, Команди підтримки реформ та Офісу зеленого переходу.

Паризька угода — це міжнародний кліматичний договір, ухвалений у 2015 році. Україна ратифікувала його у 2016 році, зобов'язавшись знижувати обсяги викидів парникових газів. Стаття 6 цієї угоди регулює міжнародне співробітництво, дозволяючи країнам спільно реалізовувати проєкти з декарбонізації та торгувати квотами на скорочення викидів у найбільш економічно вигідний спосіб.

Нагадаємо, раніше українські компанії отримали можливість заробляти на скороченні викидів у межах програми від ООН. Вітчизняний бізнес зможе залучати прямі приватні інвестиції через оновлений міжнародний механізм торгівлі квотами на викиди.