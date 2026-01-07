Українські компанії зможуть заробляти на скороченні викидів: деталі програми від ООН

Українські компанії отримали можливість залучити приватні інвестиції через новий механізм торгівлі квотами на викиди.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Програма розвитку ООН (ПРООН) оголосила про збір заявок (REOI) на участь у програмі постачання міжнародно переданих результатів скорочення викидів (ITMOs). Мінекономіки закликає бізнес долучатися до програми ПРООН.

Ініціатива реалізується в межах співпраці між Україною та Швейцарією згідно зі статтею 6.2 Паризької угоди.

Для українського бізнесу ця ініціатива відкриває практичний механізм залучення фінансування на проєкти з декарбонізації — зокрема у сферах відновлюваної енергетики, підвищення енергоефективності та скорочення викидів метану, у тому числі в аграрному секторі.

Мета програми — стимулювати приватний капітал вкладатися у проєкти з декарбонізації. Український бізнес може долучитися до цієї ініціативи завдяки двосторонній угоді між Україною та Швейцарією, що базується на правилах Паризької угоди.

Зазначається, що програма розрахована на 2026–2030 роки. Зараз організатори вивчають зацікавленість ринку, а згодом проведуть конкурс серед компаній.

Дедлайн подачі заявок — 30 січня 2026 року. Також для потенційних учасників буде проведено інформаційну сесію, яка відбудеться 14 січня. Переможці укладуть угоди та отримають оплату за результатами незалежної перевірки їхніх екологічних досягнень.

Нагадаємо, країни ЄС значно пом'якшили ключові положення плану зі скорочення викидів парникових газів до 2040 року. Після тривалих переговорів, ініційованих, зокрема, Італією та Румунією, блок пішов на поступки, які дозволяють відкласти запуск суперечливої системи ціноутворення на вуглець та використовувати міжнародні вуглецеві кредити для виконання частини цілей.