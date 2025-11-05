ЄС послабив кліматичний план скорочення викидів до 2040 року напередодні саміту ООН

Країни Європейського Союзу значно пом'якшили ключові положення плану зі скорочення викидів парникових газів до 2040 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Financial Times.

Після тривалих переговорів, ініційованих, зокрема, Італією та Румунією, блок пішов на поступки, які дозволяють відкласти запуск суперечливої системи ціноутворення на вуглець та використовувати міжнародні вуглецеві кредити для виконання частини цілей.

Загальну мету, яка зобов’язує країни ЄС скоротити викиди на 90% до 2040 року (порівняно з рівнями 1990 року), було офіційно узгоджено урядами ЄС у середу вранці після 18 годин напружених переговорів, пише FT.

Ця мета є центральною частиною зеленого порядку денного блоку перед майбутньою кліматичною конференцією ООН COP30 у Бразилії наступного тижня. Також погодилися скоротити викиди на 66,3–72,5% до 2035 року.

Держави-члени, які відмовлялися від юридично обов'язкової мети, досягли дозволу претендувати до 5% скорочення своїх цільових показників за рахунок продажу міжнародних кредитів.

Крім того, угода передбачає можливість зарахування додаткових 5% від цільового показника за рахунок міжнародних кредитів у разі надзвичайних ситуацій, наприклад лісові пожежі, та дозволяє перегляд 90-відсоткової цілі кожні два роки у випадку, якщо вона спричинить економічні невдачі. Суперечлива система торгівлі викидами для домогосподарств і транспорту також була відкладена.

Також відкладено запуск системи торгівлі викидами (ETS) для домогосподарств та дорожнього транспорту, яка викликала найбільше суперечок, особливо у східноєвропейських країнах.

Нагадаємо, в Україні розробили Національний план з енергетики та клімату до 2030 року. Він забезпечить прозорість та контроль прогресу в досягненні кліматичних цілей, зокрема вже виконано понад 75% плану зі скорочення викидів.