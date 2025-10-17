Бізнес вимагає перегляду: ЄБА звернулася до уряду та Єврокомісії щодо кліматичних цілей

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) повторно звернулася до уряду України з вимогою переглянути кліматичні цілі Другого національно визначеного внеску (НВВ-2) до Паризької угоди.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ЄБА.

Асоціація наполягає на необхідності адаптувати цілі з урахуванням реалій воєнного часу та поточного стану національної економіки.

"Як зазначають експерти Комітету промислової екології та сталого розвитку асоціації, протягом останніх трьох років ключовим чинником формування викидів вуглецю в Україні є саме воєнні дії, а не діяльність підприємств", - йдеться у повідомленні ЄБА.

Бізнес переконаний, що кліматичні цілі потребують перегляду та адаптації — вони мають залишатися реалістичними, досяжними та практично здійсненними.

Тому бізнес-спільнота повторно звернулася до уряду України із закликом адаптувати національні кліматичні зобов’язання до поточних воєнних та економічних умов.

Крім того, асоціація поінформувала Європейську Комісію про позицію українського бізнесу та підходи до формування оновлених кліматичних цілей, які враховуватимуть наявні виклики та сприятимуть подальшому економічному відновленню.

Нагадаємо, за три роки повномасштабної агресії Росії обсяг викидів парникових газів, спричинених війною (включно з бойовими діями, руйнуванням інфраструктури та пожежами), сягнув майже 237 мільйонів тонн CO₂-еквіваленту. При цьому загальна кліматична шкода перевищує $43 мільярди.