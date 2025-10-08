Воєнні дії, пожежі, відбудова: кліматична шкода від агресії РФ перевищила $43 млрд

За три роки повномасштабної агресії Росії обсяг викидів парникових газів, спричинених війною (включно з бойовими діями, руйнуванням інфраструктури та пожежами), сягнув майже 237 мільйонів тонн CO₂-еквіваленту. При цьому загальна кліматична шкода перевищує $43 мільярди.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у п’ятому звіті Ініціативи з обліку викидів парникових газів внаслідок війни, підготовленому за підтримки ГО "Екодія" та у партнерстві з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України.

Експерти оцінили, що такий обсяг відповідає річним викидам Австрії, Угорщини, Чехії та Словаччини разом.

"Агресія російської федерації не лише завдає руйнівної шкоди довкіллю України, а й має глобальний вплив на клімат. Масштабні лісові пожежі вздовж лінії фронту стали одним із головних джерел зростання викидів", – зазначив головний автор звіту Леннард де Клерк.

Основними джерелами викидів парникових газів є:

безпосередньо воєнні дії (34%),

відбудова зруйнованої інфраструктури (27%),

ландшафтні пожежі (21%).

Особливо небезпечним став 2024 рік, коли викиди від лісових пожеж уздовж лінії фронту зросли майже утричі порівняно з 2023 роком.

Керівниця відділу клімату ГО "Екодія" Василина Бельо підкреслила, що саме агресія Росії є першопричиною додаткових викидів, які загострюють кліматичну кризу. Вона наголосила, що Росія повинна нести повну відповідальність за кліматичну шкоду від війни, яка вже перевищує $43 мільярди.

Звіт охоплює трирічний період великої війни: з лютого 2022-го до лютого 2025 року і вперше повністю базується на Посібнику з оцінки викидів, пов’язаних із конфліктами, який було представлено на конференції ООН з питань клімату COP29 у Баку.

Нагадаємо, в Україні розробили Національний план з енергетики та клімату до 2030 року. Також Міністерство економіки розпочало роботу над “Зеленою платформою”— цифровим каталогом програм зеленого фінансування для бізнесу, комунальних і державних підприємств та територіальних громад.