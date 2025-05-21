Бізнес та громади отримають онлайн-довідник екофінансування: що відомо про "Зелену платформу"

Міністерство економіки спільно з аналітичним центром DiXi Group та Офісом зеленого переходу розпочали роботу над “Зеленою платформою” — цифровим каталогом програм зеленого фінансування для бізнесу, комунальних і державних підприємств та територіальних громад.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Цифровий каталог екофінансування

"Зелена платформа" буде доступна на сайті "Зроблено в Україні".

Каталог міститиме:

перелік кредитних, грантових та інвестиційних програм;

інструменти персоналізованого пошуку за потребами бізнесу чи громад;

інформацію про зелену трансформацію, приклади реалізованих проєктів і корисні ресурси для старту.

"Ми бачимо, що кількість зелених фінансових інструментів для бізнесу та громад зростає – як завдяки міжнародній підтримці, так і через запит з боку самих підприємців. "Зелена платформа" об’єднає пропозиції від держави, банків, донорів і інвестфондів у зручному форматі", - наголосив Андрій Телюпа, заступник міністра економіки.

Пілотну версію "Зеленої платформи" планують представити вже найближчим часом. Відповідальність за наповнення та регулярне оновлення каталогу, а також за технічну підтримку партнерів покладено на команду Офісу зеленого переходу.

Як зазначив керівник Офісу та директор з розвитку DiXi Group Андрій Кітура, платформа матиме зручний інтерфейс для подачі нових ініціатив. Фінансові установи, донори та інвестфонди зможуть безпосередньо додавати інформацію про свої програми.

До каталогу включатимуться всі програми, які відповідають принципам зеленого фінансування. Це дозволить розширити можливості доступу до фінансових інструментів як для бізнесу, так і для органів місцевого самоврядування, які впроваджують сталу модернізацію.

Щоб подати програми на платформу, необхідно заповнити форму за посиланням.

Довідково:

Ініціатори створення "Зеленої платформи" наголошують, що екологічна трансформація економіки України потребує не лише державної підтримки, а й активної участі фінансового сектору та міжнародних донорів.

Платформу розроблено за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" в межах проєкту DiXi Group щодо "зеленого" відновлення України.

Офіс зеленого переходу, що діє при Мінекономіки як незалежний дорадчий орган, сприяє реформам у сфері кліматичної та енергетичної політики. Його діяльність підтримується Агенцією Великої Британії з міжнародного розвитку.

Зауважимо, за 1000 днів з початку повномасштабного російського вторгнення, Україна оцінювала екологічні збитки, завдані воєнними діями, приблизно в 71 млрд дол.