Бизнес и общины получат онлайн-справочник экофинансирования: что известно о "Зеленой платформе"

Министерство экономики совместно с аналитическим центром DiXi Group и Офисом зеленого перехода приступили к работе над “Зеленой платформой” — цифровым каталогом программ зеленого финансирования для бизнеса, коммунальных и государственных предприятий и территориальных общин.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Цифровой каталог экофинансирования

"Зеленая платформа" будет доступна на сайте "Зроблено в Україні".

Каталог будет содержать:

список кредитных, грантовых и инвестиционных программ;

инструменты персонализированного поиска по потребностям бизнеса или общин;

информацию о зеленой трансформации, примерах реализуемых проектов и полезных ресурсах для старта.

"Мы видим, что количество зеленых финансовых инструментов для бизнеса и общин растет – как благодаря международной поддержке, так и по запросу со стороны самих предпринимателей. "Зеленая платформа" объединит предложения от государства, банков, доноров и инвестфондов в удобном формате", — подчеркнул Андрей Телюпа, замминистра экономики.

Пилотную версию "Зеленой платформы" планируют представить в ближайшее время. Ответственность за наполнение и регулярное обновление каталога, а также за техническую поддержку партнеров возложена на команду Офиса зеленого перехода.

Как отметил руководитель Офиса и директор по развитию DiXi Group Андрей Китура, у платформы будет удобный интерфейс для подачи новых инициатив. Финансовые учреждения, доноры и инвестфонды смогут напрямую добавлять информацию о своих программах.

В каталог будут включаться все программы, отвечающие принципам зеленого финансирования. Это позволит расширить возможности доступа к финансовым инструментам как для бизнеса, так и для органов местного самоуправления, внедряющих устойчивую модернизацию.

Чтобы подать программу на платформу, необходимо заполнить форму по ссылке.

Справка:

Инициаторы создания "Зеленой платформы" подчеркивают, что экологическая трансформация экономики Украины нуждается не только в государственной поддержке, но и активном участии финансового сектора и международных доноров.

Платформа разработана при поддержке Международного фонда "Возрождение" в рамках проекта DiXi Group по "зеленому" восстановлению Украины.

Офис зеленого перехода, действующий при Минэкономики как независимый совещательный орган, способствует реформам в сфере климатической и энергетической политики. Его деятельность поддерживается Агентством Великобритании по международному развитию.

Заметим, за 1000 дней с начала полномасштабного российского вторжения Украина оценивала экологический ущерб, нанесенный военными действиями, примерно в 71 млрд дол.