Сохранение ресурсов и экологическая безопасность: на "зеленое" восстановление Украины направят 21,5 млн евро

Украина и ЕС приступают к новому проекту – EU4Green Recovery East. Программа, направленная на развитие циркулярной экономики, устойчивое управление водными ресурсами и управление экологическими данными.

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Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

Что известно о программе

Отмечается, что программа будет длиться четыре года и общий бюджет 21,5 млн евро.

"Для Украины, стоящей на пороге масштабного восстановления, это широкие возможности и существенная помощь", — отметила Гринчук.

В настоящее время совместно с ПРООН разрабатывается законопроект "О зеленом восстановлении", полностью отвечающий Зеленой таксономии и опыту ЕС.

Этот законопроект станет стратегией устойчивого восстановления страны. Кроме того, инициатива EU4Green Recovery East открывает новые возможности для украинского бизнеса, способствуя повышению эффективности использования ресурсов и созданию новых рабочих мест.

Уточняется, что уже сделаны первые шаги в подготовке рабочего плана по адаптации мер программы к конкретным потребностям Украины. Впереди – технические встречи специалистов в соответствующих областях.

Справка:

Циркулярная экономика – уменьшение отходов, повторное использование материалов, экологические технологии.

– уменьшение отходов, повторное использование материалов, экологические технологии. Устойчивый водный менеджмент – сохранение водных ресурсов, очистка сточных вод, защита экосистем.

– сохранение водных ресурсов, очистка сточных вод, защита экосистем. Экологические данные – цифровой мониторинг окружающей среды, открытые базы данных, автоматизация экологической политики.

Экологический ущерб от войны

По последним подсчетам подрыв дамбы Каховской ГЭС нанес экологический ущерб на сумму примерно 78 млрд грн. Однако полную картину ущерба можно будет оценить только после деоккупации юга Украины.

Заметим, за 1000 дней с начала полномасштабного российского вторжения, Украина оценивала экологический ущерб, нанесенный военными действиями, примерно в 71 млрд долл.