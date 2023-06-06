Подоляк рассказал, кто взорвал Каховскую ГЭС

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что по предварительным данным украинской разведки Каховскую ГЭС подорвала 205-я мотострелковая бригада вооруженных сил РФ

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на заявление Подоляка.

Данная военная группировка принимает участие в войне против Украины с 2014-го, а в последнее время они занимались "охраной" станции.

Эту информацию подтверждает и сообщение от партизанского движения "Атеш". Там информируют, что виновниками катастофы являются 1 батальон 205 мотострелковой бригады из Буденновского Ставропольского края.

"Мы уже разослали ориентиры руководства бригады и исполнителей этого преступления нашим агентам. За такое будем мстить!", - написали партизаны.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов. Несмотря на постепенное снижение уровня воды, прямой угрозы для Запорожской АЭС нет, эксперты постоянно мониторят ситуацию.