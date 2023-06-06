Подоляк розповів, хто підірвав Каховську ГЕС

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що за попередніми даними укранської розвідки Каховську ГЕС підірвала 205-та мотострілецька бригада збройних сил РФ

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на заяву Подоляка.

Дане військове угрупування бере участь у війні проти України з 2014-го, а останнім часом вони займалися "охороною" станції.

Цю інформацю підтверджує і повідомлення від партизанського руху "Атеш". Там інформують, що винуватцями катастофи є 1 батальйон 205 мотострілецької бригади з міста Будьоннівськ Ставропольського краю.

"Ми вже розіслали орієнтири керівництва бригади та виконавців цього злочину нашим агентам. За таке мститимемося!", - написали партизани.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. Незважаючи на поступове зниження рівня води, прямої загрози для Запорізької АЕС немає, експерти постійно моніторять ситуацію.