Підривом Каховської ГЕС РФ не зможе зупинити звільнення України, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що підрив росіянами Каховської ГЕС - це принципово новий етап російської агресії.

Про це він написав у Твіттері

"Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: «звільнення України», «боротьба з нацистами», «ураження виключно військових об’єктів» та решти суто пропагандистських та брехливих тез", - зазначив Данілов.

За його словами, “у передчутті неминучості зникнення Росії та Путіна з історії фальшиві маски більше не потрібні”.

"Росія ввійшла в етап повного відкидання будь-яких солов’їно-симоньянівських «фігових листків» і відкритого декларування своєї справжньої мети – знищення України, вбивства українців, руйнації економіки і структур життєзабезпечення населення", - підкреслив Данілов.

Він додав, що ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони, скликаному через підрив росіянами Каховської ГЕС, доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.