Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС: що вирішено

Президент Володимир Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони, скликаному через підрив росіянами Каховської ГЕС, доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.

Про це він повідомив в Telegram.

"Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища", - зазначив президент.

За його словами, задіяні всі служби, військові, уряд, Офіс президента, щоб врятувати людей.

"На засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. До жорсткої відповідальності", - додав Зеленський.

Офіс президента повідомив, що на засіданні членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.

Також членів РНБО поінформували про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС. Як зазначається, український персонал станції тримає ситуацію під контролем і має інструменти на випадок будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

За інформацією "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.