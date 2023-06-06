- Тип
- Оновлено Оновлено
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС: що вирішено
Президент Володимир Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони, скликаному через підрив росіянами Каховської ГЕС, доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.
Про це він повідомив в Telegram.
"Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища", - зазначив президент.
За його словами, задіяні всі служби, військові, уряд, Офіс президента, щоб врятувати людей.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"На засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. До жорсткої відповідальності", - додав Зеленський.
Офіс президента повідомив, що на засіданні членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.
Також членів РНБО поінформували про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС. Як зазначається, український персонал станції тримає ситуацію під контролем і має інструменти на випадок будь-якого розвитку подій.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
За інформацією "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.