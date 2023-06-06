Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС: что решено

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны, созванном из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые снабжались водой из Каховского водохранилища", - отметил президент.

По его словам, задействованы все службы, военные, правительство, Офис президента, чтобы спасти людей.

"На заседании СНБО согласован комплекс международных мер и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт. К жесткой ответственности", - добавил Зеленский.

Офис президента сообщил, что на заседании членов СНБО проинформировали, что в Днепр попало по меньшей мере 150 тонн машинной смазки, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн.

Также членов СНБО проинформировали о текущей ситуации на Запорожской АЭС. Как отмечается, украинский персонал станции держит ситуацию под контролем и имеет инструменты на случай развития событий.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.

По информации "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва российскими оккупационными войсками.