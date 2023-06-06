- Тип
- Важно
- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Каховская ГЭС полностью разрушена, восстановлению не подлежит - "Укргидроэнерго"
Каховская ГЭС не подлежит восстановлению после подрыва российскими оккупационными войсками.
Об этом сообщает "Укргидроэнерго".
"В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит", - говорится в сообщении.
По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По состоянию на 9:00 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является также дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС.
"Укргидроэнерго" продолжает анализировать ситуацию, наши специалисты работают над уточнением масштабов разрушения, скорости и объемов воды. Информация будет обновляться", - добавили в компании.
Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.
Президент Владимир Зеленский срочно собирает заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС.