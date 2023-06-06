Зеленский отреагировал на подрыв Каховской ГЭС

Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора", – отметил Зеленский.

Он добавил, что только победа Украины вернет безопасность.

"И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину", - подчеркнул президент.

Он добавил, что все службы работают над ликвидацией последствий техногенной катастрофы.

Также Зеленский срочно собирает заседания Совета национальной безопасности и обороны из-за подрыва Каховской ГЭС.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. В настоящее время началась эвакуация местного населения из опасных районов.