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Зеленський відреагував на підрив Каховської ГЕС
Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі.
Про це написав президент України Володимир Зеленський.
"Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору", - зазначив Зеленський.
Він додав, що лише перемога України поверне безпеку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну", - наголосив президент.
Він додав, що наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків техногенної катастрофи.
Також Зеленський терміново збирає засідання Ради національної безпеки та оборони через підрив Каховської ГЕС.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Наразі розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.