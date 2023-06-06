Зеленський відреагував на підрив Каховської ГЕС

Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

"Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору", - зазначив Зеленський.

Він додав, що лише перемога України поверне безпеку.

"І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну", - наголосив президент.

Він додав, що наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків техногенної катастрофи.

Також Зеленський терміново збирає засідання Ради національної безпеки та оборони через підрив Каховської ГЕС.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Наразі розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.