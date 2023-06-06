АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Важливо Важливо
Категорія
Енергетика
Дата публікації

Каховська ГЕС повністю зруйнована, відновленню не підлягає - "Укргідроенерго"

Наслідки підриву рашистами Каховської ГЕС. Фото: "Укргідроенерго"
Наслідки підриву рашистами Каховської ГЕС. Фото: "Укргідроенерго"

Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.

Про це повідомляє "Укргідроенерго".

"Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає", - йдеться у повідомленні.

За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж  наступних 4 днів.

Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є також додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

"Укргідроенерго" наразі продовжує аналізувати ситуацію, наші фахівці працюють над уточненням масштабів руйнування, швидкості та обсягів води. Інформація оновлюватиметься", - додали у компанії.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. 

Президент Володимир Зеленський терміново збирає засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС.

Автор:
Ніна Комащенко