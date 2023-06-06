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Каховська ГЕС повністю зруйнована, відновленню не підлягає - "Укргідроенерго"
Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.
Про це повідомляє "Укргідроенерго".
"Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає", - йдеться у повідомленні.
За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є також додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
"Укргідроенерго" наразі продовжує аналізувати ситуацію, наші фахівці працюють над уточненням масштабів руйнування, швидкості та обсягів води. Інформація оновлюватиметься", - додали у компанії.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
Президент Володимир Зеленський терміново збирає засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС.