М’ясоцех із виробничим обладнанням на Львівщині продали за 1,62 млн грн: хто став власником

Фонд державного майна України продав на аукціоні м’ясопереробний комплекс у селі Вороблевичі Дрогобицького району Львівської області. За будівлю площею 752,1 м² разом із виробничим обладнанням переможець торгів заплатить 1,62 млн грн. Покупцем стало місцеве ТОВ “Кролик Центр”.

Як пише Dilo, про це свідчать результати аукціону на платформі Prozorro.Продажі.

До складу лота увійшла нежитлова будівля площею 752,1 м², розташована на вул. 30-річчя Перемоги, 137/3, а також виробниче обладнання.

Зокрема, покупець отримає холодильні камери та вітрини, м’ясорубку, кутери для подрібнення м’яса, обладнання для нарізання сала, чотири коптильні камери, варильні котли, вакуумний шприц, ваги, виробничі столи та інше устаткування.

Як змінилася ціна м’ясоцеху під час торгів

Стартова ціна об’єкта становила 1,15 млн грн. За право придбати майновий комплекс змагалися двоє учасників: ТОВ "Кролик Центр" та Олег Кубів.

Під час трьох раундів торгів учасники підвищували свої ставки. У фінальному раунді Олег Кубів запропонував 1 609 999 грн. Натомість "Кролик Центр" підняв ціну до 1,62 млн грн і переміг із перевагою у 10 001 грн.

Таким чином, у процесі аукціону вартість майна зросла на 472,5 тис. грн, або приблизно на 41% порівняно зі стартовою ціною.

Хто придбав м’ясопереробний комплекс

За інформацією YouControl, ТОВ "Кролик Центр" зареєстроване у Вороблевичах - населеному пункті, де розташований проданий м’ясоцех.

Основний вид діяльності компанії - розведення великої рогатої худоби та вирощування сільськогосподарських культур. Власниками підприємства є Мар’ян Шевчук і Золтан Мастеляк.

Нагадаємо, "Червоненський завод продтоварів" на Житомирщині, який не працював сім років, продали на аукціоні за 31 млн грн без ПДВ. Це у 9,1 раза більше за стартову ціну. З урахуванням податку покупець має заплатити 37,2 млн грн.