Занедбаний спиртзавод на Житомирщині продали за 37 млн грн: під час торгів ціна зросла у 9 разів

"Червоненський завод продтоварів" на Житомирщині, який не працював сім років, продали на аукціоні за 31 млн грн без ПДВ. Це у 9,1 раза більше за стартову ціну. З урахуванням податку покупець має заплатити 37,2 млн грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Фонду держмайна.

Яке майно пішло з молотка?

До складу майнового комплексу державного підприємства в селищі Червоне входять 50 об'єктів нерухомості — будівель і споруд, 37 транспортних засобів та інше рухоме майно.

На балансі підприємства також є дві земельні ділянки загальною площею понад 54 га, надані в постійне користування. Водночас у складі комплексу є об'єкти, які не підлягають приватизації, зокрема протирадіаційне укриття. На території також розташований недобудований цех харчових концентратів.

Коли покупець отримає завод

У торгах 27 жовтня взяли участь троє учасників. Переможець має сплатити запропоновану суму протягом 20 робочих днів із дня формування протоколу аукціону. Після повної оплати сторони укладуть договір купівлі-продажу. Право власності перейде до покупця після підписання акта приймання-передачі.

Також новий власник має виконати умови приватизації, зокрема погасити заборгованість підприємства із зарплати та перед бюджетом.

Про завод

"Червоненський завод продтоварів" — державне підприємство в селищі Червоне Житомирської області. Раніше завод виробляв спирт, квас, харчові концентрати та інші продовольчі товари.

За даними "Рrozorro. Продажі", підприємство не здійснювало господарської діяльності протягом семи років. Станом на середину 2026 року його кредиторська заборгованість перевищувала 28 млн грн. Зокрема мав борги перед бюджетом та із заробітної плати.

Нагадаємо, у вересні Фонд державного майна продав на торгах частину адміністративного корпусу колишнього Київського мотоциклетного заводу. За об'єкт змагалися 14 учасників, а фінальна ставка перевищила стартову більш ніж у 14 разів.