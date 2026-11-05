Рух у напрямку Південного мосту частково обмежать

У Києві з вечора 6 листопада до 8 листопада частково обмежать рух мостом через річку Либідь на Столичному шосе. Дорожники ремонтуватимуть покриття в напрямку Південного мосту.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Обмеження діятимуть із 18:00 6 листопада до 20:00 8 листопада.

Ремонт асфальтобетонного покриття проводитимуть у першій та другій смугах. На цей час транспорт рухатиметься третьою та четвертою смугами.

У КП “Київавтошляхміст” радять водіям враховувати обмеження під час планування поїздок.

Столичне шосе є одним із важливих транспортних маршрутів південної частини Києва та забезпечує рух у напрямку Південного мосту.

Нагадаємо, у столиці також до кінця листопада частково обмежили рух Броварським проспектом. Там дорожники ремонтують асфальтобетонне покриття на ділянці між транспортними розв’язками біля вулиці Будівельників і станції метро “Чернігівська”.