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Движение в направлении Южного моста частично ограничат
В Киеве с вечера 6 ноября по 8 ноября частично ограничат движение мостом через реку Лыбидь на Столичном шоссе. Дорожники будут ремонтировать покрытие в направлении Южного моста.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.
Ограничения будут действовать с 18:00 6 ноября по 20:00 8 ноября.
Ремонт асфальтобетонного покрытия будет производиться в первой и второй полосах. В настоящее время транспорт будет двигаться по третьей и четвертой полосам.
В КП "Киевавтодоргород" советуют водителям учитывать ограничения при планировании поездок.
Столичное шоссе - один из важных транспортных маршрутов южной части Киева и обеспечивает движение в направлении Южного моста.
Напомним, в столице также до конца ноября частично ограничили движение по Броварскому проспекту. Там дорожники ремонтируют асфальтобетонное покрытие на участке между транспортными развязками у улицы Строителей и станции метро "Черниговская".