Движение в направлении Южного моста частично ограничат

В Киеве с вечера 6 ноября по 8 ноября частично ограничат движение мостом через реку Лыбидь на Столичном шоссе. Дорожники будут ремонтировать покрытие в направлении Южного моста.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

Ограничения будут действовать с 18:00 6 ноября по 20:00 8 ноября.

Ремонт асфальтобетонного покрытия будет производиться в первой и второй полосах. В настоящее время транспорт будет двигаться по третьей и четвертой полосам.

В КП "Киевавтодоргород" советуют водителям учитывать ограничения при планировании поездок.

Столичное шоссе - один из важных транспортных маршрутов южной части Киева и обеспечивает движение в направлении Южного моста.

Напомним, в столице также до конца ноября частично ограничили движение по Броварскому проспекту. Там дорожники ремонтируют асфальтобетонное покрытие на участке между транспортными развязками у улицы Строителей и станции метро "Черниговская".