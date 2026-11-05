В Parallel пояснили, навіщо їм частка в агрохолдингу Ахметова

В мережі автозаправних комплексів Parallel підтвердили наміри придбати частку в агрохолдингу HarvEast, пов'язаному з бізнесом Ріната Ахметова. В коментарі Dilo у пресслужбі компанії також пояснили навіщо вони планують входити в агробізнес.

За повідомленням пресслужби Parallel планує купити 75,1% агрохолдингу HarvEast для диверсифікації бізнесу. Крім того в компанії додали, що вже отримали необхідне схвалення угоди від Антимонопольного комітету.

"Ми інвестуємо в бізнес, який має сильну команду, цінну експертизу та потенціал для подальшого зростання. Для Parallel аграрний сектор — новий стратегічний напрям, який ми плануємо розвивати системно й у довгостроковій перспективі. Наше першочергове завдання після завершення угоди — зберегти сильні сторони HarvEast і разом із командою створити умови для наступного етапу його розвитку. Водночас ми продовжуємо працювати над розширенням мережі АЗК та зміцненням позицій Parallel на паливному ринку України", — зазначив СЕО та власник Parallel Олександр Дубінін.

Dilo також звернулось за коментарем до пресслужби HarvEast, але на момент публікації не отримало коментаря від компанії.

Нагадаємо, як стало відомо з порядку денного Антимонопольного комітету 5 листопада регулятор планував розглянути заяву про надання дозволу кіпрській Parallel Nafta Limited набути контроль над компаніями UA Agrocom Limited і UAC Finance Limited із Британських Віргінських островів. Parallel Nafta контролює мережу АЗС Parallel, а UA Agrocom Limited і UAC Finance Limited контролюють холдинг Рината Ахметова і Вадима Новінського HarvEast.

Що відомо про Parallel

Parallel - українська мережа автозаправних комплексів, власником і генеральним директором якої є Олександр Дубінін.

У 2020 році Дубінін придбав мережу Parallel у групи SCM Ріната Ахметова. У 2024 році компанія розширила паливний бізнес завдяки придбанню активів мережі Motto.

За підсумками 2025 року виторг Parallel становив близько 11 млрд грн, збільшившись приблизно на чверть порівняно з попереднім роком. Продажі пального зросли на третину.

У 2026 році компанія заявляла про плани розширення бізнесу та інвестиції в розвиток мережі обсягом до 2 млрд грн. Серед напрямів зростання — придбання регіональних мереж АЗС.

Що відомо про HarvEast

HarvEast - український аграрний холдинг, заснований 2011 року на базі сільськогосподарських активів Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

Основні напрями діяльності компанії - рослинництво та виробництво насіння. Агрохолдинг вирощує пшеницю, соняшник, кукурудзу, ріпак та інші культури.

За інформацією на офіційному сайті компанії, після втрати значної частини земельних активів на Донеччині внаслідок російської агресії земельний банк HarvEast становить близько 24 тис. га. Основні виробничі активи компанії зосереджені в Київській області.

Генеральним директором HarvEast є Дмитро Скорняков.

Згідно з актуальною інформацією на корпоративному сайті, агрохолдинг належить інвестиційній компанії SCM, заснованій Рінатом Ахметовим. Історично структура власності HarvEast також була пов'язана зі Smart-Holding Вадима Новинського

Нагадаємо, на тлі посилення російських атак на паливну інфраструктуру мережа АЗС Parallel переглядає стратегію розвитку, зосереджуючись на безпеці та економічній ефективності замість кількісного розширення. Про це в інтерв’ю Dilo розповів CEO компанії Олександр Дубінін. Він також прокоментував перспективи розвитку Parallel Market та спрогнозував зростання вартості дизельного пального в Україні до понад 100 грн за літр уже восени.