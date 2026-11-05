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Продукти в ЄС дорожчають швидше за інші товари: в яких країнах найбільше зросли ціни

продукти, супермаркет
Свіжі продукти в єврозоні подорожчали на 4,6% за рік / Freepik

У жовтні 2026 року ціни на необроблені продукти харчування в єврозоні зросли на 4,6% порівняно з минулим роком. Водночас оброблені продукти, алкоголь і тютюн подорожчали лише на 0,5%. На вартість їжі впливають зростання витрат на пальне, електроенергію та логістику.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еuronews.

Де продукти подорожчали найбільше

У Франції свіжі продукти за рік подорожчали на 8%, хоча загальне зростання цін на їжу становило 1,2%. У Німеччині продукти подорожчали на 0,4%, а в Португалії необроблена їжа — на 3,7%.

За вересневими даними, які охоплюють усі країни ЄС, найбільше продукти та безалкогольні напої подорожчали на Кіпрі — на 4%. Далі йдуть Іспанія (2,7%), Румунія (2,6%), Мальта (2,5%) та Португалія (2,4%).

Водночас у 14 із 27 країн ЄС продукти подешевшали. Найбільше зниження зафіксували у Швеції — на 6,3%. Це пов'язують зі скороченням ПДВ на продукти з 12% до 6% із 1 квітня 2026 року. Пільгова ставка діятиме до кінця 2027 року.

У Латвії, Угорщині та Чехії ціни на продукти навпаки знизилися на 3,8–4,8%. За межами ЄС у Туреччині річне подорожчання продуктів становило 27,6%.

Чому дорожчають продукти

За даними Євростату, у жовтні інфляція в єврозоні сягнула 4% — найвищого рівня за понад три роки. Основною причиною стало подорожчання енергоносіїв: паливо, електроенергія та опалення коштували на 20,8% більше, ніж рік тому.

Загалом за рік ціни на продукти, алкоголь і тютюн у єврозоні зросли на 1,6%.

"Енергетика та продукти харчування стали причиною зростання цін, тоді як базова інфляція залишається загалом стабільною, незважаючи на триваючий енергетичний шок", — пояснив головний економіст Oxford Economics Нікола Нобіле.

Виробництво свіжої їжі залежить від витрат на дизель для сільськогосподарської техніки, опалення теплиць і транспортування. Тому подорожчання енергоносіїв швидше позначається на вартості таких товарів.

Нагадаємо, номінальні ціни на продукти харчування в Україні майже вдвічі нижчі за середній рівень Європейського Союзу. Індекс вартості продуктів для України становить 52,2. Для порівняння, у Швейцарії індекс цін на продукти становить 189,2, в Ісландії — 183,6, Норвегії — 154,4, Люксембурзі — 134,9, а Данії — 128,4.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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