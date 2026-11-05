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Продукты в ЕС дорожают быстрее других товаров: в каких странах больше всего выросли цены

продукты, супермаркет
Свежие продукты в еврозоне подорожали на 4,6% за год / Freepik

В октябре 2026 года цены на необработанные продукты питания в еврозоне выросли на 4,6% по сравнению с прошлым годом. В то же время обработанные продукты, алкоголь и табак подорожали всего на 0,5%. На стоимость пищи влияют рост расходов на топливо, электроэнергию и логистику.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Евроnews.

Где продукты подорожали больше всего

Во Франции свежие продукты за год подорожали на 8%, хотя общий рост цен на еду составил 1,2%. В Германии продукты подорожали на 0,4%, а в Португалии необработанная еда – на 3,7%.

По сентябрьским данным, охватывающим все страны ЕС, больше всего продукты и безалкогольные напитки подорожали на Кипре — на 4%. Далее следуют Испания (2,7%), Румыния (2,6%), Мальта (2,5%) и Португалия (2,4%).

В то же время, в 14 из 27 стран ЕС продукты подешевели. Наибольшее понижение зафиксировали в Швеции — на 6,3%. Это связывается с сокращением НДС на продукты с 12% до 6% с 1 апреля 2026 года. Льготная ставка будет действовать до конца 2027 года.

В Латвии, Венгрии и Чехии цены на продукты, наоборот, снизились на 3,8–4,8%. За пределами ЕС в Турции годовое удорожание продуктов составило 27,6%.

Почему дорожают продукты

По данным Евростата, в октябре инфляция в еврозоне достигла 4% — самого высокого уровня более трех лет. Основной причиной стало удорожание энергоносителей: топливо, электроэнергия и отопление стоили на 20,8% больше, чем год назад.

В целом за год цены на продукты, алкоголь и табак в еврозоне выросли на 1,6%.

"Энергетика и продукты питания стали причиной роста цен, в то время как базовая инфляция остается в целом стабильной, несмотря на продолжающийся энергетический шок", - пояснил главный экономист Oxford Economics Никола Нобиле.

Производство свежей пищи зависит от расхода на дизель для сельскохозяйственной техники, отопления теплиц и транспортировки. Поэтому удорожание энергоносителей скорее сказывается на стоимости таких товаров.

Напомним, номинальные цены на продукты питания в Украине почти вдвое ниже среднего уровня Европейского Союза. Индекс стоимости продуктов для Украины составляет 52,2. Для сравнения, в Швейцарии индекс цен на продукты составляет 189,2, в Исландии – 183,6, Норвегии – 154,4, Люксембурге – 134,9, а Дании – 128,4.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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