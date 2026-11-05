Путин забрал заводы Winston и Camel и передал их компании экс-офицера спецслужб РФ

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о переводе российских предприятий корпорации Japan Tobacco International под так называемое временное управление. Фактический контроль над крупнейшим производителем сигарет в России, занимающим около 40% рынка, передали компании бывшего сотрудника органов госбезопасности РФ и эксдепутата от ЛДПР Сергея Дремова.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Решение коснулось 100% долей JTI в четырех ключевых юридических лицах: ООО "Петр", "Кресс Нева", "Дж.Т.И. Донской табак" и "Дж.Т.И. Елец". Японская корпорация, работавшая на российском рынке с 1999 года, выпускает такие популярные марки табачных изделий как Winston, Camel, Sobranie и LD.

Формально иностранные инвесторы сохраняют номинальное право собственности, но полностью лишены возможности управлять бизнесом и предприятиями со штатом около 4000 сотрудников.

Фирма-прокладка со 100 тысячами капитала и связь со спецслужбами

Активы табачного гиганта передали в распоряжение акционерного общества "Промышленные активы". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, эту структуру зарегистрировали в Москве только 16 сентября 2026 г. с уставным капиталом всего 100 тысяч рублей. Генеральным директором компании значится Антон Пивоваров, а единственным акционером – Сергей Дремов.

Полный тезка единственного акционера фирмы известен как бывший депутат подконтрольной оккупантам "Государственного совета Республики Крым" от партии ЛДПР. Согласно его официальной биографии, в период с 2000 по 2016 он проходил службу в российских органах государственной безопасности.

Формальным юридическим основанием для изъятия имущества иностранцев стал указ президента РФ №302 от 25 апреля 2023 года, легализовавший фактический отбор бизнеса у компаний из так называемых "недружественных стран" под видом "ответных мер".

Волна отбора западного бизнеса

Случай Japan Tobacco стал очередным в масштабной серии перевода иностранных предприятий во внешнее управление осенью 2026 года. Ранее Кремль по той же схеме передал под контроль назначенных руководителей активы:

швейцарской корпорации Nestle;

американского производителя упаковки Aptar;

немецкой оптовой сети Metro;

французского ритейлера Auchan;

международного логистического оператора FM Logistic;

компании "Лемана О" (бывший бизнес сети Leroy Merlin).

По неофициальной информации представителей российских ведомств, следующими целями для введения внешнего управления могут стать европейские финансовые структуры, до сих пор сохраняющие операционную деятельность в России, в том числе итальянский UniCredit и австрийский Raiffeisen Bank.

Решение о передаче активов JTI также совпало с ухудшением отношений между Москвой и Токио. Накануне МИД РФ назвал поставки беспилотников Украине японской компанией "враждебным шагом", а на Сахалине российские спецслужбы задержали японского журналиста по обвинению в шпионаже.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин заявил о "благоприятных условиях" для западного бизнеса после волны конфискаций. Российские власти якобы пытаются создать такие условия для европейских компаний, оставшихся работать в РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявил президент России в интервью пропагандисту Павлу Зарубину.