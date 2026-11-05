Мясоцех с производственным оборудованием во Львовской области продали за 1,62 млн грн: кто стал владельцем

Фонд государственного имущества Украины продал на аукционе мясоперерабатывающий комплекс в селе Вороблевичи Дрогобычского района Львовской области. За здание площадью 752,1 м² вместе с производственным оборудованием победитель торгов заплатит 1,62 млн. грн. Покупателем стало местное ООО "Кролик Центр".

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют результаты аукциона на платформе Prozorro.Продажи.

В состав лота вошло нежилое здание площадью 752,1 м², расположенное на ул. 30-летия Победы, 137/3, а также производственное оборудование.

В частности, покупатель получит холодильные камеры и витрины, мясорубку, кутеры для измельчения мяса, оборудование для нарезки сала, четыре коптильные камеры, варочные котлы, вакуумный шприц, весы, производственные столы и другое оборудование.

Как изменилась цена мясоцеха во время торгов

Стартовая цена объекта составила 1,15 млн. грн. За право приобрести имущественный комплекс соревновались два участника: ООО "Кролик Центр" и Олег Кубив.

В ходе трех раундов торгов участники повышали свои ставки. В финальном раунде Олег Кубив предложил 1609999 грн. "Кролик Центр" поднял цену до 1,62 млн грн и победил с преимуществом в 10 001 грн.

Таким образом, в процессе аукциона стоимость имущества выросла на 472,5 тыс. грн или примерно на 41% по сравнению со стартовой ценой.

Кто приобрел мясоперерабатывающий комплекс

По информации YouControl, ООО "Кролик Центр" зарегистрировано в Вороблевичах - населенном пункте, где расположен проданный мясоцех.

Основной вид деятельности компании – разведение крупного рогатого скота и выращивание сельскохозяйственных культур. Собственниками предприятия являются Марьян Шевчук и Золтан Мастеляк.

Напомним, "Красненский завод продтоваров" на Житомирщине, не работавший семь лет, продали на аукционе за 31 млн грн без НДС. Это в 9,1 раза больше стартовой цены. С учетом налога покупатель должен заплатить 37,2 млн. грн.