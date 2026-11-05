На Львовщине продают завод с железнодорожными путями у границы с ЕС

В г. Белз Львовской области выставили на продажу целостный имущественный комплекс бывшего завода пластмассовых изделий "ТЕМП". Промышленный объект площадью более 7,6 тыс. кв. м вместе с земельным участком 8,1 га предлагают приобрести за $1,3 млн.

Как пишет Dilo, об этом информирует Inventure.

Инфраструктура и энергетические мощности

Общая площадь построек комплекса составляет 7 641 кв. м и включает более 20 объектов. Среди них – шесть производственных цехов площадью от 413 до 1026 кв. м, склады готовой продукции и металлов, двухэтажное административное здание (618 кв. м), столовая, гараж для автомобилей, а также собственный АЗС-пункт и пилорама.

Земля площадью 8, 13 га находится в частной собственности. На территории размещены два трансформатора на 600 и 800 кВА с действующей мощностью 125 кВт и возможностью ее увеличения ориентировочно до 1,2 МВт.

Кроме того, площадка снабжена собственной артезианской скважиной и водоемом размером 200х50 м, а рядом с участком проходит газопровод.

Железнодорожная логистика и доступ к рабочей силе

В состав имущественного комплекса также входит отдельная логистическая площадка в селе Заболотье площадью 0,6 га со зданиями на 1045 кв. м. Он граничит с железнодорожным путем и пунктом выгрузки, что позволяет организовать собственный узел для отгрузки сырья и готовой продукции.

Объект расположен в 30 км от грузового пункта пропуска «Рава-Русская» на границе с Польшей.

Склады комплекса находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к эксплуатации, в то время как административные помещения нуждаются в капитальном ремонте. Бывший завод является градообразующим предприятием, обеспечивающим наличие опытных кадров в Белге и соседнем Шептицком (в 18 км).

Специалисты отмечают, что объект ориентирован на производственные предприятия, агросектор, переработку или создание складского хаба для работы на рынке ЕС.

Стоимость всего целостного имущественного комплекса составляет 1,3 млн долларов.

Напомним, ФГИУ повторно выставил на приватизационный аукцион крупный производственный комплекс по изготовлению этилового спирта и биоэтанола в Тернопольской области. Из-за отсутствия участников предыдущие торги не состоялись, поэтому стартовую цену объекта снизили на 50% – до 73,8 млн грн без НДС.