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На Волыни продают промышленный комплекс с собственными железнодорожными путями за $5,5 млн (ФОТО)

имущественный комплекс на Волыни
На продажу выставили имущественный комплекс на Волыни. / Inventure

В городе Владимир Волынской области на продажу выставили имущественный комплекс ООО "Волынская биоэнергетическая компания" стоимостью $5,5 млн. Объект расположен в 12 км от границы с Польшей и имеет готовую инфраструктуру: 6 МВт электроснабжения, склады, резервуарный парк.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Характеристики актива

Комплекс расположен на 6 земельных участках государственной собственности общей площадью 20 га. Инженерные коммуникации включают в себя промышленное электроснабжение мощностью 6 МВт.

На территории есть две собственные водозаборные скважины (одна действующая, вторая законсервированная) и водонапорная башня емкостью 40 м3. Система газоснабжения заведена на площадку и находится в законсервированном состоянии. Для хранения жидких или сыпучих материалов предусмотрен резервуарный парк общей емкостью 13 000 тонн.

Фото 2 — На Волыни продают промышленный комплекс с собственными железнодорожными путями за $5,5 млн (ФОТО)
Inventure

Главным транспортным преимуществом объекта является собственный отреставрированный железнодорожный путь LHS длиной 5 км. Она имеет украинскую ширину 1520 мм и соединяет площадку с границей, а также направляется в глубь территории Польши примерно на 400 км до города Славкув (возле Катовиц). Эта линия предназначена для грузоперевозок и позволяет доставлять товары на польские терминалы без перегрузки вагонов. На территории комплекса работает железнодорожный весовой комплекс.

Фото 3 — На Волыни продают промышленный комплекс с собственными железнодорожными путями за $5,5 млн (ФОТО)
Inventure

Недвижимое имущество предприятия состоит из зданий разного назначения:

  • состав сахара площадью 7200 м² с наливными полами и железнодорожным подъездом;
  • склад сухого жома площадью 2 900 м² с крышей из профнастила;
  • отремонтированы офисные помещения площадью 500 м² с автономным отоплением;
  • трехэтажный административно-бытовой корпус площадью 2 300 м², требующий ремонта;
  • столовая площадью 700 м² с отоплением вне завода;
  • общежитие на 6 комнат с раздевалками и автономным отоплением.
Фото 4 — На Волыни продают промышленный комплекс с собственными железнодорожными путями за $5,5 млн (ФОТО)
Inventure

Центральный корпус демонтирован на 50%, а здание ТЭЦ нуждается в капитальном восстановлении, оба объекта находятся в неудовлетворительном состоянии.

Безопасность имущественного комплекса обеспечивает круглосуточная охрана. Периметр территории огражден забором с колючей проволокой, по всей площади площадки установлены камеры видеонаблюдения.

О компании

ООО "Волынская биоэнергетическая компания" (ООО "ВБК") - это украинское предприятие, работающее в сфере оптовой торговли и энергетики.

По данным Y ou C ontrol, общество зарегистрировано в сентябре 2016 года. Размер его уставного капитала составляет 50 млн. грн. Конечным бенефициарным владельцем указан Вадим Лейви .

Напомним, в городе Тальное Черкасской области продается имущественный комплекс бывшего сахарного завода за 1 500 000 долларов.

Автор:
Татьяна Ковальчук