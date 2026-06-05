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В Кировоградской области выставили на продажу аграрно-логистический комплекс за $2,65 млн (ФОТО)

аграрно-логистический комплекс
В Александрии продается аграрно-логистический комплекс. / Inventure

В городе Александрия Кировоградской области выставили на продажу крупный аграрно-логистический комплекс за $2,65 млн, который включает в себя транспортную компанию, действующий автопарк и собственную автобазу площадью более 8 га.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Выгодное расположение предприятия обеспечивает логистический доступ к элеваторам, агропроизводителям и фермерским хозяйствам. Расстояние до портовых направлений составляет около 270-340 км, а до пяти маслоэкстракционных заводов - от 150 до 200 км.

Состав актива

В состав актива входит транспортная компания, работающая на рынке с 2002 года и специализирующаяся на перевозке сельскохозяйственной продукции и зерновых грузов. К 2022 году предприятие за год перевозило до 1 млн. тонн грузов. Текущий транспортный парк компании насчитывает более 40 автопоездов, включающих полуприцепы и сцепки марок Scania и MAN. В пиковые периоды работы компания управляла парком до 120 автопоездов за счет привлеченного транспорта.

Фото 2 — В Кировоградской области выставили на продажу аграрно-логистический комплекс за $2,65 млн (ФОТО)

Имущественный комплекс включает в себя автобазу общей площадью более 8 га в частной собственности. На территории объекта расположены следующие инфраструктурные элементы:

  • административное здание площадью 768 м2;
  • боксы для машин и ремонтные цеха с оборудованием площадью 3403 м² и 3538 м²;
  • автомойка площадью 122 м2; заправочная станция;
  • автономная система водоснабжения;
  • линия электроснабжения от железнодорожной инфраструктуры.
аграрно-логистический комплекс
продажа аграрно-логистического комплекса / Inventure

Кроме транспортировки аграрной продукции, предприятие имеет опыт работы с другими видами грузов: перевозки цистерн, контейнеров, паллет и продуктов питания. Технические параметры объекта позволяют использовать его не только в качестве транспортной базы, но и в качестве площадки для развития производственного, сервисного, логистического или перерабатывающего направления.

Во время военной трансформации рынка компания сохранила ключевые активы, корпоративную структуру, транспортный контур и операционную готовность.

Новый владелец может использовать этот комплекс для восстановления зерновой логистики, масштабирования существующего транспортного бизнеса, интеграции в экспортную или аграрную структуру, а также для создания регионального производственного или логистического хаба.

Напомним, в городе Белая Церковь Киевской области предлагается к продаже готовый бизнес по обслуживанию таможенного оформления грузов, складской и логистической деятельности.

Автор:
Татьяна Ковальчук