На Кіровоградщині виставили на продаж аграрно-логістичний комплекс за $2,65 млн (ФОТО)

В місті Олександрія Кіровоградської області виставили на продаж великий аграрно-логістичний комплекс за $2,65 млн, який включає транспортну компанію, діючий автопарк та власну автобазу площею понад 8 га.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Inventure.

Вигідне розташування підприємства забезпечує логістичний доступ до елеваторів, агровиробників та фермерських господарств. Відстань до портових напрямків становить близько 270–340 км, а до п’яти масло-екстракційних заводів — від 150 до 200 км.

Склад активу

До складу активу входить транспортна компанія, яка працює на ринку з 2002 року і спеціалізується на перевезенні сільськогосподарської продукції та зернових вантажів. До 2022 року підприємство за рік перевозило до 1 млн тонн вантажів. Поточний транспортний парк компанії налічує понад 40 автопоїздів, куди входять напівпричепи та зчепки марок Scania та MAN. У пікові періоди роботи компанія управляла парком до 120 автопоїздів за рахунок залученого транспорту.

Майновий комплекс включає автобазу загальною площею понад 8 га у приватній власності. На території об'єкта розташовані такі інфраструктурні елементи:

адміністративна будівля площею 768 м²;

бокси для машин та ремонтні цехи з обладнанням площею 3 403 м² і 3 538 м²;

автомийка площею 122 м²; заправна станція;

автономна система водозабезпечення;

лінія електропостачання від залізничної інфраструктури.

продаж аграрно-логістичного комплексу / Inventure

Окрім транспортування аграрної продукції, підприємство має досвід роботи з іншими видами вантажів: перевезення цистерн, контейнерів, палет та продуктів харчування. Технічні параметри об'єкта дозволяють використовувати його не лише як транспортну базу, а й як майданчик для розвитку виробничого, сервісного, логістичного або переробного напрямку.

Зазначається, що під час воєнної трансформації ринку компанія зберегла ключові активи, корпоративну структуру, транспортний контур та операційну готовність.

Новий власник може використовувати цей комплекс для відновлення зернової логістики, масштабування наявного транспортного бізнесу, інтеграції в експортну чи аграрну структуру, а також для створення регіонального виробничого чи логістичного хабу.

Нагадаємо, у місті Біла Церква Київської області пропонується до продажу готовий бізнес з обслуговування митного оформлення вантажів, складської та логістичної діяльності.