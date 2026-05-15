В Черкасской области выставили на продажу имущественный комплекс бывшего сахарного завода по цене $1,5 млн

В Черкасской области выставили на продажу имущественный комплекс / Inventure

В городе Тальное Черкасской области продается имущественный комплекс бывшего сахарного завода за $1 500 000. Объект расположен у автомобильной трассы Н16 Умань-Черкассы, в 40 километрах от города Умань, и имеет прямой выезд на эту дорогу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Земельный участок комплекса площадью 80 гектаров. Целевое предназначение земли позволяет размещать и эксплуатировать здания предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности, а также использовать часть территории как пашню.

Земля находится в аренде по договору с Тальновским городским советом, который действует до 2059 года включительно. Ежемесячная плата за аренду участка составляет 566000 гривен.

Недвижимость завода пока не используется. В состав имущественного комплекса входят 18 построек, общая площадь которых составляет 12 820 м².

помещение бывшего сахарного завода / Inventure

Состояние всех зданий удовлетворительное. На территории расположены следующие объекты:

  • 3 склада общей площадью 7566,2 м²;
  • здание конторы (1101,8 м2);
  • моечное отделение (1086 м²);
  • проходная (766,7 м2);
  • пилорамный цех (428,6 м2);
  • гаражи (379,6 м²);
  • 2 общежития общей площадью 525 м².

Также сырьевая лаборатория, столярный цех, тепловозное депо и здание станции подъездных путей.

Комплекс снабжен коммуникациями. К объекту подведено электроснабжение мощностью 1,8 мВт. На территории установлен газорегуляторный пункт с пропускной способностью 4000 м3/ч. Завод имеет подключение к городскому водоснабжению, а также собственный водозабор поверхностных вод площадью 7,4 гектара. На территории сохранилось специализированное оборудование, а именно 3 емкости для хранения мелассы объемом 7000 м3.

Транспортная и инфраструктура безопасности включает асфальтированный подъездной путь. Вся территория завода ограждена забором, работает охрана и установлена система видеонаблюдения. Конструкция комплекса позволяет восстановить подъездные железнодорожные пути для транспортировки грузов.

Напомним, в городе Белая Церковь Киевской области предлагается к продаже готовый бизнес по обслуживанию таможенного оформления грузов, складской и логистической деятельности. Стоимость объекта составляет $650 000, предусмотрен торг.

Автор:
Татьяна Ковальчук