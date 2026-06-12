На Волині продають промисловий комплекс з власною залізничною колією за $5,5 млн (ФОТО)

У місті Володимир Волинської області на продаж виставили майновий комплекс ТОВ "Волинська Біоенергетична Компанія" вартістю $5,5 млн. Об'єкт розташований за 12 км від кордону з Польщею і має готову інфраструктуру: 6 МВт електропостачання, склади, резервуарний парк.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Іnventure.

Характеристики активу

Комплекс розміщений на 6 земельних ділянках державної власності загальною площею 20 га. Інженерні комунікації включають промислове електропостачання потужністю 6 МВт.

На території є дві власні водозабірні свердловини (одна діюча, друга законсервована) та водонапірна башта ємністю 40 кубічних метрів. Система газопостачання заведена на майданчик і перебуває у законсервованому стані. Для зберігання рідких або сипучих матеріалів передбачено резервуарний парк загальною місткістю 13 000 тонн.

Inventure

Головною транспортною перевагою об'єкта є власна відреставрована залізнична колія LHS завдовжки 5 км. Вона має українську ширину 1520 мм та з'єднує майданчик із кордоном, а також прямує вглиб території Польщі приблизно на 400 км до міста Славкув (біля Катовиць). Ця лінія призначена для вантажних перевезень і дозволяє доставляти товари на польські термінали без перевантаження вагонів. На території комплексу працює залізничний ваговий комплекс.

Inventure

Нерухоме майно підприємства складається з будівель різного призначення:

склад цукру площею 7 200 м² з наливними підлогами та залізничним під’їздом;

склад сухого жому площею 2 900 м² із дахом з профнастилу;

відремонтовані офісні приміщення площею 500 м² з автономним опаленням;

триповерховий адміністративно-побутовий корпус площею 2 300 м², який потребує ремонту;

їдальня площею 700 м² з опаленням поза межами заводу;

гуртожиток на 6 кімнат із роздягальнями та автономним опаленням.

Inventure

Центральний корпус демонтований на 50%, а будівля ТЕЦ потребує капітального відновлення, обидва об'єкти перебувають у незадовільному стані.

Безпеку майнового комплексу забезпечує цілодобова охорона. Периметр території огороджений парканом із колючим дротом, по всій площі майданчика встановлено камери відеоспостереження.

Про компанію

ТОВ "Волинська Біоенергетична Компанія" (ТОВ "ВБК") — це українське підприємство, що працює у сфері гуртової торгівлі та енергетики.

За даними YouControl, товариство зареєстровано у вересні 2016 року. Розмір його статутного капіталу становить 50 млн грн. Кінцевим бенефіціарним власником зазначений Вадим Лейві.

Нагадаємо, у місті Тальне Черкаської області продається майновий комплекс колишнього цукрового заводу за $1 500 000.