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Пассажиропоток "Укрзализныци" упал на 10%, а убыточность компании растет

новые вагоны
Пассажиропоток "Укрзализныци" упал на 10% / Укрзалізниця

Заполненность пассажирских поездов "Укрзализныци" опустилась ниже 60% против ожидаемых компанией около 70%. Часть пассажиров из-за воздушных угроз и возможных эвакуаций во время поездок выбирает автобусы и автомобили, что сокращает доходы железной дороги.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на интервью заместителя председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко в эфире "Вечер.LIVE".

По словам Лещенко, "Укрзализныця" рассчитывала, что средняя населенность поездов в этот период составит около 70%, однако фактический показатель опустился ниже 60%.

Одной из причин он назвал ужесточение воздушных угроз. Часть пассажиров не готова к возможным остановкам поездов и эвакуаций и выбирает автомобильный или автобусный транспорт.

При этом поезда не останавливают автоматически после объявления воздушной тревоги. За каждым рейсом следят специалисты ситуационного центра, учитывающие маршрут поезда и движение воздушных целей.

Если траектории поезда и, например, ударного дрона могут опасно сблизиться, движение останавливают и эвакуируют пассажиров в безопасное место.

По словам Лещенко, сокращение количества пассажиров оказывает непосредственное влияние на доходы "Укрзализныци" и может еще больше ухудшить ее финансовое состояние.

Финансовая ситуация компании уже остается сложной. В 2026 году "Укрзализныця", по расчетам правительства, будет убыточна по всем сценариям, а с октября компания начала сокращать расходы на персонал по меньшей мере на 200 млн грн ежемесячно.

Автор:
Татьяна Гойденко

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