"Укрзализныця" перевезла почти 1,3 млн тонн зерна в августе: на сколько упали объемы

В августе 2026 года по железной дороге перевезено 1 млн 296,5 тыс. тонн зерновых грузов. По сравнению с июлем текущего года показатель сократился на 34,7%, а по отношению к августу 2025 года — на 53,9%.

Как пишет Dilo, об этомсообщает RAIL.insider.

По словам заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерия Ткачева, среднесуточный объем погрузки зерновых в августе составил 39,2 тыс. тонн. Это на 22,5% меньше показателя прошлого месяца и на 55% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспортные показатели и направления

В экспортном сообщении в августе транспортировано 672,2 тыс. тонн зерновых. Объем экспортных перевозок снизился на 58% по сравнению с июлем 2026 года и на 74% по сравнению с августом 2025 года.

В структуре экспортных маршрутов:

61% из общего объема перевезено в направлении западных пограничных переходов;

8% грузов направлено в порты Большой Одессы;

остальные объемы транспортированы через порты Дуная, где фиксируется рост количества вагонов с зерном.

Напомним, за первые 25 дней августа "Укрзализныця" транспортировала на экспорт 461 тысяч тонн зерна, что на 67% меньше, чем в июле, и на 77% ниже показателей прошлого года.