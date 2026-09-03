UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,61

+0,15

EUR

51,64

+0,11

Наличный курс:

USD

44,83

44,71

EUR

52,05

51,84

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

"Укрзализныця" перевезла почти 1,3 млн тонн зерна в августе: на сколько упали объемы

зерновозы
УЗ транспортировала 1,3 млн тонн зерна в августе / Depositphotos

В августе 2026 года по железной дороге перевезено 1 млн 296,5 тыс. тонн зерновых грузов. По сравнению с июлем текущего года показатель сократился на 34,7%, а по отношению к августу 2025 года — на 53,9%.

Как пишет Dilo, об этомсообщает RAIL.insider.

По словам заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерия Ткачева, среднесуточный объем погрузки зерновых в августе составил 39,2 тыс. тонн. Это на 22,5% меньше показателя прошлого месяца и на 55% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспортные показатели и направления

В экспортном сообщении в августе транспортировано 672,2 тыс. тонн зерновых. Объем экспортных перевозок снизился на 58% по сравнению с июлем 2026 года и на 74% по сравнению с августом 2025 года.

В структуре экспортных маршрутов:

  • 61% из общего объема перевезено в направлении западных пограничных переходов;
  • 8% грузов направлено в порты Большой Одессы;
  • остальные объемы транспортированы через порты Дуная, где фиксируется рост количества вагонов с зерном.

Напомним, за первые 25 дней августа "Укрзализныця" транспортировала на экспорт 461 тысяч тонн зерна, что на 67% меньше, чем в июле, и на 77% ниже показателей прошлого года.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности