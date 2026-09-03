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"Укрзалізниця" перевезла майже 1,3 млн тонн зерна у серпні: на скільки впали обсяги

зерновози
УЗ транспортувала 1,3 млн тонн зерна у серпні / Depositphotos

У серпні 2026 року залізницею перевезено 1 млн 296,5 тис. тонн зернових вантажів. Порівняно з липнем поточного року показник скоротився на 34,7%, а відносно серпня 2025 року — на 53,9%.

Як пише Dilo, про це повідомляє RAIL.insider.

За словами заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерія Ткачова, середньодобовий обсяг навантаження зернових у серпні становив 39,2 тис. тонн. Це на 22,5% менше за показник минулого місяця та на 55% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Експортні показники та напрямки

В експортному сполученні у серпні транспортовано 672,2 тис. тонн зернових. Обсяг експортних перевезень зменшився на 58% порівняно з липнем 2026 року та на 74% порівняно із серпнем 2025 року.

У структурі експортних маршрутів:

  • 61% із загального обсягу перевезено в напрямку західних прикордонних переходів; 
  • 8% вантажів спрямовано до портів Великої Одеси; 
  • решту обсягів транспортовано через порти Дунаю, де фіксується зростання кількості вагонів зі збіжжям.

Нагадаємо, за перші 25 днів серпня "Укрзалізниця" транспортувала на експорт 461 тисяч тонн збіжжя, що на 67% менше, ніж у липні, та на 77% нижче за показники минулого року. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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