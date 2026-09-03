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На Тернопільщині ремонтують міст на трасі М-19: які роботи вже виконали

ремонт
На Тернопільщині ремонтують міст на трасі М-19

На Тернопільщині триває капітальний ремонт штучної споруди та підходів до неї на трасі М-19 у межах Теребовлі. На одній із ділянок уже завершили влаштування останнього шару основи дороги, далі підрядник перейде до встановлення бортового каменю та укладання асфальтобетону.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Агентство відновлення.

Капремонт дороги М-19 у Теребовлі

У Теребовлі на Тернопільщині триває капітальний ремонт штучної споруди та підходів до неї на дорозі М-19. Роботи виконують поетапно: на одній із ділянок протяжністю 350 метрів уже завершили влаштування останнього шару основи дорожнього покриття.

Для цього використали щебенево-піщану суміш, укріплену цементом. Аналогічні роботи наразі проводять на іншій ділянці.

Наступним етапом стане встановлення бортового каменю та укладання шарів асфальтобетонного покриття на проїзній частині.

Паралельно на місці будівництва нової штучної споруди облаштовують основу під монолітну плиту. На ній згодом встановлять водопропускні труби.

Ремонт фінансують за кошти ЄС

Капітальний ремонт у Теребовлі є частиною транскордонного проєкту "Покращення транскордонної мобільності шляхом будівництва регіональної дороги №627 Косів Ляцькі - Соколів Підляський та капітального ремонту мосту в м. Теребовлі на дорозі державного значення М-19".

Проєкт реалізують у межах програми Interreg NEXT "Польща - Україна 2021–2027".

Загальний бюджет української частини проєкту становить 3,2 млн євро. 90% фінансування забезпечує Європейський Союз, ще 10% - Тернопільська обласна військова адміністрація та Теребовлянська територіальна громада.

Проєкт має сприяти розвитку сталої та кліматично стійкої транспортної інфраструктури, зокрема покращенню доступу до мережі TEN-T і розвитку транскордонної мобільності.

Фото 2 — На Тернопільщині ремонтують міст на трасі М-19: які роботи вже виконали
Фото 3 — На Тернопільщині ремонтують міст на трасі М-19: які роботи вже виконали
Фото 4 — На Тернопільщині ремонтують міст на трасі М-19: які роботи вже виконали
Фото 5 — На Тернопільщині ремонтують міст на трасі М-19: які роботи вже виконали

Нагадаємо, на Дніпропетровщині будують майже 30-кілометрову ділянку автодороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка. Чотирисмугова траса зможе пропускати понад 25 тисяч автомобілів на добу, що скоротить час у дорозі між Дніпром і Києвом.

Автор:
Ольга Опенько

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