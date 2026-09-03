В Тернопольской области ремонтируют мост на трассе М-19: какие работы уже выполнили

В Тернопольской области продолжается капитальный ремонт искусственного сооружения и подходов к нему на трассе М-19 в пределах Теребовли. На одном из участков уже завершили устройство последнего слоя основания дороги, затем подрядчик перейдет к установке бортового камня и укладке асфальтобетона.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Капремонт дороги М-19 в Теребовле

В Теребовле Тернопольской области продолжается капитальный ремонт искусственного сооружения и подходов к нему на дороге М-19. Работы выполняют поэтапно: на одном из участков протяженностью 350 метров уже завершили устройство последнего слоя основания дорожного покрытия.

Для этого использовали щебеночно-песчаную смесь, укрепленную цементом. Аналогичные работы проводятся на другом участке.

Следующим этапом станет установка бортового камня и укладка слоев асфальтобетонного покрытия на проезжей части.

Параллельно на месте строительства нового искусственного сооружения обустраивают основание под монолитную плиту. На ней впоследствии установят водопропускные трубы.

Ремонт финансируется за счет средств ЕС

Капитальный ремонт в Теребовле является частью трансграничного проекта "Улучшение трансграничной мобильности путем строительства региональной дороги №627 Косов Ляцкие - Соколов Подляский и капитального ремонта моста в Теребовле на дороге государственного значения М-19".

Проект реализуют в рамках программы Interreg NEXT "Польша – Украина 2021–2027".

Общий бюджет украинской части проекта составляет 3,2 млн. евро. 90% финансирования обеспечивает Европейский Союз, еще 10% – Тернопольская областная военная администрация и Теребовлянская территориальная община.

Проект должен способствовать развитию устойчивой и климатически устойчивой транспортной инфраструктуры, в частности, улучшению доступа к сети TEN-T и развитию трансграничной мобильности.

Напомним, на Днепропетровщине строят почти 30-километровый участок автодороги Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка. Четырехполосная трасса сможет пропускать более 25 тысяч автомобилей в сутки, что сократит время в пути между Днепром и Киевом.