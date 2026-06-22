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Ремонт дороги на Подоле: как изменится движение транспорта

Подол
В Киеве временно изменится движение транспорта на Подоле / Правительственный портал

В Подольском районе Киева будут частично ограничивать движение транспорта по улице Нижний Вал.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

О движении транспорта на Подоле

23 июня в Подольском районе Киева временно ограничат движение транспорта по улице Нижний Вал. Ограничения будут действовать с 8.00 до 17.00 в связи с проведением дорожных работ.

Специалисты Подольского дорожно-эксплуатационного управления будут выполнять ремонт дорожного покрытия на участке от улицы Нижнеторжской до улицы Глубочицкой.

В коммунальной корпорации призвали водителей учитывать временные изменения в организации дорожного движения во время планирования поездок по городу и извинились за возможные неудобства.

Фото 2 — Ремонт дороги на Подоле: как изменится движение транспорта
Фото: КГГА

Напомним, с 22 июня по 15 июля на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева будут частично ограничивать движение транспорта.

Автор:
Ольга Опенько