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Ремонт дороги на Подолі: як зміниться рух транспорту

Подол
У Києві тимчасово зміниться рух транспорту на Подолі / Урядовий портал

У Подільському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Нижній Вал.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Про рух транспорту на Подолі

 23 червня у Подільському районі Києва тимчасово обмежать рух транспорту вулицею Нижній Вал. Обмеження діятимуть з 8:00 до 17:00 у зв’язку з проведенням дорожніх робіт.

Фахівці Подільського шляхово-експлуатаційного управління виконуватимуть ремонт дорожнього покриття на ділянці від вулиці Житньоторзької до вулиці Глибочицької.

У комунальній корпорації закликали водіїв враховувати тимчасові зміни в організації дорожнього руху під час планування поїздок містом та перепросили за можливі незручності.

Фото 2 — Ремонт дороги на Подолі: як зміниться рух транспорту
Фото: КМДА

Нагадаємо, з 22 червня до 15 липня на бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту

Автор:
Ольга Опенько