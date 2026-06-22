Ремонт дороги на Подолі: як зміниться рух транспорту

У Подільському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Нижній Вал.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Про рух транспорту на Подолі

23 червня у Подільському районі Києва тимчасово обмежать рух транспорту вулицею Нижній Вал. Обмеження діятимуть з 8:00 до 17:00 у зв’язку з проведенням дорожніх робіт.

Фахівці Подільського шляхово-експлуатаційного управління виконуватимуть ремонт дорожнього покриття на ділянці від вулиці Житньоторзької до вулиці Глибочицької.

У комунальній корпорації закликали водіїв враховувати тимчасові зміни в організації дорожнього руху під час планування поїздок містом та перепросили за можливі незручності.

Фото: КМДА

Нагадаємо, з 22 червня до 15 липня на бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту.