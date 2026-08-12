Закриті АЗС та ліміти: удари по НПЗ спровокували паливну кризу в 16 регіонах РФ

Нова серія атак українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах спричинила чергову хвилю дефіциту пального, яка охопила вже щонайменше 16 регіонів РФ. На АЗС знову запроваджують обмеження, продають бензин за лімітами або зовсім закривають станції.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Ситуація з постачанням пального суттєво погіршилася в Красноярському та Приморському краях, Башкортостані, а також у Саратовській, Липецькій, Калузькій, Ростовській, Тамбовській, Тульській, Пензенській, Воронезькій, Рязанській, Ульяновській і Смоленській областях та в Кубанському регіоні.

Криза супроводжується масовим закриттям АЗС: у Ачинському окрузі Красноярського краю зупинили роботу 13 з 47 заправок, в Стерлітамаку (Башкортостан) не працюють 7 з 26 АЗС, а в курортному Сочі бензин є лише на двох третинах станцій. Через це в Башкортостані, де за серпень декілька разів атакували нафтохімічний комплекс в Уфі, влада заборонила продавати бензин у каністри.

Чиновники в регіонах закликають місцевих жителів економити та відмовлятися від поїздок. Губернатор Липецької області Ігор Артамонов закликав жителів "не доливати по 10 літрів до повного бака" та попередив, що покращення чекати не варто як мінімум два тижні.

Водночас в адміністрації Сочі мешканцям та туристам порадили пересідати з власних авто на громадський транспорт, а в Саратовській області на АЗС з'явилися окремі колонки для спецтранспорту, якими швидко почали користуватися чиновники.

Аналітики зазначають, що паливний голод посилився відразу після того, як у серпні ЗСУ знову інтенсифікували удари по російських нафтопереробних заводах, атакувавши за останні тижні щонайменше сім великих НПЗ та нафтохімічних підприємств.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що паливна криза в Росії змушує авіакомпанії готуватися до критичного зниження якості гасу. Серія ударів по НПЗ спровокувала масштабний дефіцит авіаційного пального, через що влада РФ пропонує дозволити випуск гасу з вищою температурою замерзання, що створює ризики для двигунів літаків.