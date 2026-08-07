Паливна криза в Росії: авіакомпанії готують до критичного зниження якості гасу

Серія ударів українських безпілотників по російських НПЗ спровокувала масштабну кризу на ринку авіаційного пального в РФ. Щоб перекрити дефіцит, влада пропонує знизити вимоги до якості — зокрема дозволити випуск гасу з вищою температурою замерзання, що створює прямі ризики для двигунів літаків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Мінтранс країни-агресорки направив відповідні пропозиції до Росавіації, Асоціації експлуатантів повітряного транспорту та Державного науково-дослідного інституту цивільної авіації.

Що пропонують?

Головна зміна стосується температури замерзання авіагасу: НПЗ пропонують дозволити випуск палива, яке починає кристалізуватися за -50 °C замість нинішніх -60 °C. Це має забезпечити додаткові 170–250 тис. т палива на місяць.

"Утворення кристалів у паливі при наближенні до -50 градусів може ускладнити його подачу до двигуна", — зазначають аналітики авіаринку.

Однак застосування такого гасу заборонено в регіонах із суворим та помірно холодним кліматом; серед них Якутія, Чукотський автономний округ, Башкирія, Марій Ел, Татарстан, Чувашія, Москва та Санкт-Петербург. Паливо з підвищеною температурою замерзання також не підходить для військової техніки.

Крім зміни температури, Мінтранс пропонує використовувати у виробництві важку нафту та замінити імпортні протизносні присадки на вітчизняні аналоги. За оцінкою відомства, ці заходи дозволять додатково отримувати 1,8 млн т авіагасу на рік.

Альтернативні джерела

Уряд також розглядає залучення малих і середніх НПЗ та перенаправлення на внутрішній ринок продукції заводу "Новатек-Усть-Луга" в Ленінградській області. Це підприємство орієнтоване на експорт і може надати понад 300 тис. т палива на рік.

"Перелічені ініціативи можуть певною мірою сприяти збільшенню виробництва авіапалива, але розраховувати на різке зростання обсягів, яке дозволить виключити дефіцит, не варто", — зазначив провідний аналітик Фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков.

На думку виконавчого директора агентства "Авіапорт" Олега Пантелєєва, реалізація цих заходів вимагатиме значного часу, тому "оперативно забезпечити країну додатковими обсягами палива навряд чи вдасться".

Нагадаємо, ще у червні на тлі кризи на ринку бензину в Росії виникли проблеми з авіапаливом. Кілька великих аеропортів запровадили обмеження на заправку літаків. Крім того, російський уряд заборонив експорт авіагасу з 1 червня до 30 листопада. Офіційно це пояснили потребою забезпечити стабільну ситуацію на внутрішньому паливному ринку.