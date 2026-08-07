Топливный кризис в России: авиакомпании готовят к критическому снижению качества керосина

Серия ударов украинских беспилотников по российским НПЗ спровоцировала масштабный кризис на рынке авиационного горючего в РФ. Чтобы перекрыть дефицит, власти предлагают снизить требования к качеству — в частности разрешить выпуск керосина с более высокой температурой замерзания, что создает прямые риски для двигателей самолетов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Москва Times.

Минтранс страны-агрессорки направил соответствующие предложения в Росавиацию, Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации.

Что предлагают?

Главное изменение касается температуры замерзания авиакеросина: НПЗ предлагают разрешить выпуск топлива, которое начинает кристаллизоваться при -50° C вместо нынешних -60° C . Это должно обеспечить дополнительные 170–250 тыс. т топлива в месяц.

"Образование кристаллов в топливе при приближении к -50 градусов может усложнить его подачу к двигателю", - отмечают аналитики авиарынка.

Однако применение такого керосина запрещено в регионах со строгим и умеренно холодным климатом; среди них - Якутия, Чукотский автономный округ, Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Москва и Санкт-Петербург. Топливо с повышенной температурой замерзания тоже не подходит для военной техники.

Помимо изменения температуры, Минтранс предлагает использовать в производстве тяжелую нефть и заменить импортные противоизносные присадки отечественными аналогами. По оценке ведомства, эти меры позволят дополнительно получать 1,8 млн т авиакеросина в год.

Альтернативные источники

Правительство также рассматривает привлечение малых и средних НПЗ и перенаправление на внутренний рынок продукции завода Новотек-Усть-Луга в Ленинградской области. Это предприятие ориентировано на экспорт и может предоставить более 300 тыс. т топлива в год.

"Перечисленные инициативы могут в определенной степени способствовать увеличению производства авиатоплива, но рассчитывать на резкий рост объемов, который позволит исключить дефицит, не стоит", - отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По мнению исполнительного директора агентства "Авиапорт " Олег Пантелеев , реализация этих мероприятий потребует значительного времени, поэтому "оперативно обеспечить страну дополнительными объемами топлива вряд ли удастся" .

Напомним, еще в июне на фоне кризиса на рынке бензина в России возникли проблемы с авиатопливом . Несколько крупных аэропортов ввели ограничения на заправку самолетов. Кроме того, российское правительство запретило экспорт авиакеросина с 1 июня по 30 ноября. Официально это объяснили необходимостью обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке.