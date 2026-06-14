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В России после дефицита бензина возникли проблемы с авиатопливом
У России на фоне кризиса на рынке бензина возникли проблемы с авиатопливом. Несколько крупных аэропортов ввели ограничения на заправку самолетов.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение The Toscow Times.
По данным телеграмм-канала "Авиационная антресоль", сообщения для пилотов о лимитах на авиакеросин выпустили, в частности, аэропорты Махачкалы, Минеральных Вод, Краснодара, Астрахани и Нижнего Новгорода.
Заправка самолетов производится в объеме, необходимом для выполнения рейса по плану полета. Например, аэропорт Махачкалы установил лимит 8 тонн топлива для рейсов в Дубай, 3,5 тонны в Минск и 4 тонны в Ташкент. Для чартерных рейсов заправка предусмотрена по дополнительному соглашению.
Проблемы с авиатопливо стали возникать в конце мая после серии атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. В месяц было поражено 16 НПЗ, а нефтепереработка в Центральной России, по данным российских источников, фактически остановилась.
Как писал "Коммерсант", в конце мая авиакомпании получили письма от топливозаправщиков о невозможности заправить самолеты по действующим контрактам в аэропортах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и нескольких городов с меньшим пассажиропотоком.
Биржевые продажи авиакеросина также почти остановились. По данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, с 4 мая соглашения с топливом для реактивных двигателей не заключались. В то же время оптовые цены выросли до рекордных 113 тыс. рублей за тонну, что на 52% больше, чем в начале марта.
Один из источников "Коммерсанта" описывал ситуацию как "практически полное отсутствие предложения". По его словам, 1 июня на бирже продали только "три цистерны на всю страну".
В начале июня в Минэнерго РФ провели срочное совещание, после которого топливозаправщики начали оперативно доставлять авиакеросин в крупные города из региональных аэропортов.
Кроме того, российское правительство запретило экспорт авиакеросина с 1 июня по 30 ноября. Официально это объяснили необходимостью обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке.
Источники "Коммерсанта" связывают действия Минэнерго с угрозой дефицита авиатоплива в России.
Точные объемы производства авиакеросина в РФ неизвестны, поскольку с 2024 года Росстат засекретил статистику выпуска нефтепродуктов. Последние открытые данные свидетельствовали, что российские НПЗ производили около 11 млн. тонн авиакеросина в год.
Данные по экспорту также непрозрачны из-за закрытой таможенной статистики. По оценке аналитика Freedom Finance Владимира Чернова, Россия могла экспортировать 500–600 тыс. тонн авиакеросина в год, а еще около 300 тыс. тонн поставлять в Казахстан по межправительственному соглашению.
Для российского рынка запрет на экспорт является попыткой удержать топливо внутри страны и не допустить углубления дефицита. Но ограничения в аэропортах показывают, что проблемы с нефтепереработкой уже влияют не только на автомобильное горючее, но и на авиационный сектор.
Ранее в оккупированном Севастополе ввели ограничения на продажу бензина – не более 20 литров в одни руки, а также ввели талоны на дизельное топливо. Впоследствии россияне заявили о "временной" нехватке бензина марок А-92 и А-95.
Напомним, топливный кризис из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы распространились уже как минимум на 15 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург.