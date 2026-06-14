В России после дефицита бензина возникли проблемы с авиатопливом

У России на фоне кризиса на рынке бензина возникли проблемы с авиатопливом. Несколько крупных аэропортов ввели ограничения на заправку самолетов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение The Toscow Times.

По данным телеграмм-канала "Авиационная антресоль", сообщения для пилотов о лимитах на авиакеросин выпустили, в частности, аэропорты Махачкалы, Минеральных Вод, Краснодара, Астрахани и Нижнего Новгорода.

Заправка самолетов производится в объеме, необходимом для выполнения рейса по плану полета. Например, аэропорт Махачкалы установил лимит 8 тонн топлива для рейсов в Дубай, 3,5 тонны в Минск и 4 тонны в Ташкент. Для чартерных рейсов заправка предусмотрена по дополнительному соглашению.

Проблемы с авиатопливо стали возникать в конце мая после серии атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. В месяц было поражено 16 НПЗ, а нефтепереработка в Центральной России, по данным российских источников, фактически остановилась.

Как писал "Коммерсант", в конце мая авиакомпании получили письма от топливозаправщиков о невозможности заправить самолеты по действующим контрактам в аэропортах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и нескольких городов с меньшим пассажиропотоком.

Биржевые продажи авиакеросина также почти остановились. По данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, с 4 мая соглашения с топливом для реактивных двигателей не заключались. В то же время оптовые цены выросли до рекордных 113 тыс. рублей за тонну, что на 52% больше, чем в начале марта.

Один из источников "Коммерсанта" описывал ситуацию как "практически полное отсутствие предложения". По его словам, 1 июня на бирже продали только "три цистерны на всю страну".

В начале июня в Минэнерго РФ провели срочное совещание, после которого топливозаправщики начали оперативно доставлять авиакеросин в крупные города из региональных аэропортов.

Кроме того, российское правительство запретило экспорт авиакеросина с 1 июня по 30 ноября. Официально это объяснили необходимостью обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке.

Источники "Коммерсанта" связывают действия Минэнерго с угрозой дефицита авиатоплива в России.

Точные объемы производства авиакеросина в РФ неизвестны, поскольку с 2024 года Росстат засекретил статистику выпуска нефтепродуктов. Последние открытые данные свидетельствовали, что российские НПЗ производили около 11 млн. тонн авиакеросина в год.

Данные по экспорту также непрозрачны из-за закрытой таможенной статистики. По оценке аналитика Freedom Finance Владимира Чернова, Россия могла экспортировать 500–600 тыс. тонн авиакеросина в год, а еще около 300 тыс. тонн поставлять в Казахстан по межправительственному соглашению.

Для российского рынка запрет на экспорт является попыткой удержать топливо внутри страны и не допустить углубления дефицита. Но ограничения в аэропортах показывают, что проблемы с нефтепереработкой уже влияют не только на автомобильное горючее, но и на авиационный сектор.

Ранее в оккупированном Севастополе ввели ограничения на продажу бензина – не более 20 литров в одни руки, а также ввели талоны на дизельное топливо. Впоследствии россияне заявили о "временной" нехватке бензина марок А-92 и А-95.

Напомним, топливный кризис из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы распространились уже как минимум на 15 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург.