Включая Москву и Санкт-Петербург: топливный кризис в России охватывает все больше регионов

Топливный кризис из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы распространились уже как минимум на 15 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург. Также ограничения на покупку бензина на заправках были введены в оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской областях Украины и в Крыму.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

В России исчезает бензин на АЗС

Отмечается, что первыми в отсутствие бензина на АЗС в конце мая стали жаловаться жители Рязани. Незадолго до этого украинские дроны поразили Рязанский НПЗ "Роснефти" - один из самых больших в стране.

Также в начале июня ограничения по отпуску топлива появились на АЗС "Роснефти" и "Татнефти" в Курской, Белгородской и Псковской областях.

С топливными перебоями столкнулись и в столичной области. АЗС отпускают не больше 60 л бензина и не больше 100 л дизеля на машину.

Кризис охватил также северные и северо-западные регионы. Жители Новгородской области сообщают об ограничении продажи бензина до 20 л. Также ограничения ввели некоторые заправки в Карелии. Кроме того, перебои возникли в Мурманской области.

"Бензин и дизель закончился на ряде заправок… ситуация непростая", – рассказывают местные.

В начале июня ограничения на покупку топлива достигли Новой Москвы. На городских АЗС "до дальнейших распоряжений" перестали продавать более 60 л бензина в одни руки (и не больше 100 л дизтоплива). Незадолго до этого подобные ограничения появились на заправках в Петербурге.

Также нарастают сложности с топливом в Воронежской и Орловской областях из-за перебоев со снабжением.

Об аналогичном ограничении сообщили жители Красноярска. Такой же запрет действует на заправках в соседней Томской области. Перебои возникли и в Корякском округе Камчатки. Власти обосновали ограничение необходимостью сохранить запасы топлива на складе.

На оккупированных территориях были введены ограничения

Ранее в оккупированном Севастополе ввели ограничения на продажу бензина – не более 20 литров в одни руки, а также ввели талоны на дизельное топливо. Впоследствии россияне заявили о "временной" нехватке бензина марок А-92 и А-95.

Лимиты на продажу горючего начали вводить и в других оккупированных регионах Украины – в частности, в частях Запорожской и Донецкой областей.

Причиной называют активность украинских беспилотников средней дальности, существенно осложнивших движение федеральной трассой Р-280 "Новороссия" по направлению Ростова.

Российские СМИ пишут, что логистика поставок в Херсонскую и Запорожскую области, а также в Крым, "частично парализована" из-за роста количества ударов дронов по транспортной инфраструктуре и грузовым перевозкам.

В начале июня оккупационные власти Луганщины заявили о введении лимита на продажу бензина на автозаправочных станциях, объяснив это "ростом спроса на горючее".