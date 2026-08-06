Бензин класса "Евро-2", запрещенный в России в 2013 году, вернется на местный рынок. Опасное топливо содержит в 50 раз больше серы, чем современные стандарты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

До 1 июля 2027 года в РФ будет разрешено производство, импорт и продажа автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4, отвечающих стандартам "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4".

"Принятое решение носит временный характер. Оно направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита", – отмечает Минэнерго страны-агрессорки, добавляя, что этот шаг является "антикризисной мерой".

По данным ведомства, следует обеспечить баланс между требованиями к качеству топлива и необходимостью гарантировать его доступность для потребителей.

Разница в стандартах и влияние на авто

Стандарт "Евро-5", который был введен в России в 2016 году, ограничивает содержание серы до 10 мг/кг. Бензин "Евро-2" допускает 500 мг/кг серы. В нем не нормируется содержание ароматических углеводородов, в частности бензола, а также разрешено применение монометиланилина (ММА) – октаноповышающей присадки. Она запрещена в большинстве стран мира из-за рисков онкологии.

Современные двигатели таким топливом не рассчитаны: от серы страдают цилиндро-поршневая группа и топливная аппаратура; портятся моторное масло, свечи, клапаны, форсунки и каталитический нейтрализатор.

Причины топливного кризиса

В начале июля правительство РФ разрешило выпускать бензин стандарта "Евро-3" с содержанием серы 150 мг/кг. Однако этого оказалось недостаточно для покрытия спроса.

В июле под удары украинских БПЛА попали 18 НПЗ. К концу месяца 7 крупных заводов простаивали, а 11 работали с загрузкой от 30% до 70%. Объемы нефтепереработки в стране уменьшились до уровня 2002 года – 3,6 млн баррелей в сутки (572,36 млн л в сутки).

Напомним, с января по август в России прекратили работу 322 автозаправочные станции, что на 70% превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.